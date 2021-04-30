Посольство США в России прекращает выдачу виз

Посольство США в Москве с 12 мая сокращает объём консульских услуг. Останутся только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз для исключительных случаев. Штат сотрудников сокращается на 75 % . Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

«Посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта в обозримом будущем. Если вы проживаете в России, и вам требуется новый паспорт США, чтобы оставаться на законных основаниях, или если вам требуется экстренный паспорт США на случай очевидной, жизненной или смертельной опасности (бронирование поездки с просроченным паспортом США не соответствует требованиям), отправьте электронное письмо по адресу moscowacs@state.gov, и мы постараемся удовлетворить ваш запрос. Оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы», — отмечается в сообщении.

Гражданам США, находящимся в России с истекшим сроком действия визы, настоятельно рекомендовано покинуть страну до 15 июня.