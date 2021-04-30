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Посольство США в России прекращает выдачу виз

Посольство США в Москве с 12 мая сокращает объём консульских услуг. Останутся только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз для исключительных случаев. Штат сотрудников сокращается на 75 %. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

Сокращение услуг связано с заявлением правительства России, которое намерено запретить представительству США в РФ нанимать иностранных граждан. Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена.

«Посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта в обозримом будущем. Если вы проживаете в России, и вам требуется новый паспорт США, чтобы оставаться на законных основаниях, или если вам требуется экстренный паспорт США на случай очевидной, жизненной или смертельной опасности (бронирование поездки с просроченным паспортом США не соответствует требованиям), отправьте электронное письмо по адресу moscowacs@state.gov, и мы постараемся удовлетворить ваш запрос. Оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы», — отмечается в сообщении.

Гражданам США, находящимся в России с истекшим сроком действия визы, настоятельно рекомендовано покинуть страну до 15 июня.

«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75 %, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», — отмечают в диппредставительстве.

Ранее Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Президент постановил ограничить, а при необходимости запретить заключение с россиянами договоров о найме дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к РФ. Глава государства также поручил правительству «определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)». По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этом списке фигурирует США.

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Комментарии (56)

Wernum
Плешивые мальчики-гэбисты пенсионного возраста доигрались в войнушку-геополитику.
lenaF
За последние два года визу в США в России было получить технически почти невозможно, даже продлить без собеседования, потому что слотов для подачи документов в Pony Express не было от слова совсем, и люди за деньги пользовались специально созданными ботами, чтобы эти слоты ловить. Не только в Петербурге, где закрыли консульство, а во всей России. О первичном получении визы (с собеседованием) и говорить не приходится: знаю людей, которые оплатили визу онлайн два года назад и так и не смогли записаться на собеседование ни в Москве, ни в Екатеринбурге, ни во Владивостоке из-за отсутствия свободных дат.
Поэтому в последний год до пандемии те, кто поумнее, при заполнении анкеты на визу указывали в качестве места получения другую страну — от Украины до Австрии или Израиля,— записывались на собеседование туда и совмещали туристическую поездку в выбранную страну с получением визы США в местном консульстве. Пока туристические визы в США не выдают ни в одной стране, а после пандемии - welcome.
265116493
Продолжу. Возможно это парадоксально, однако мне кажется , что в период острой конфронтации может случиться так, что визовый режим ( по крайней мере с европой) может быть либо смягчен до минимума либо стать чисто формальным. Конечно речь о туристических поездках. Поверьте есть основания так думать!
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