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Пресс-секретаря посольства США высылают из России. Она объявлена персоной нон грата

Из России высылают пресс-секретаря американского посольства

Пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс высылают из России. Эту информацию она подтвердила ТАСС.

Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее в МИД России, как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, действия американской стороны назвали «странными», так как власти США не пускают в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.

15 апреля власти Америки 15 апреля ввели новые санкции против России и объявили о высылке десяти дипломатов. В ответ на это МИД России вручил главе дипломатической миссии США в РФ Барту Горману ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Чё, не проставилась что ли?
alex_k
а можно меня тоже выслать?)
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