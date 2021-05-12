Пресс-секретаря посольства США высылают из России. Она объявлена персоной нон грата

Пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс высылают из России. Эту информацию она подтвердила ТАСС.
Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Ранее в МИД России, как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, действия американской стороны назвали «странными», так как власти США не пускают в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.
15 апреля власти Америки 15 апреля ввели новые санкции против России и объявили о высылке десяти дипломатов. В ответ на это МИД России вручил главе дипломатической миссии США в РФ Барту Горману ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата.