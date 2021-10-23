«Галерея» принимает по 600–700 человек в сутки: в Петербурге рекорд вакцинации после объявления о QR-кодах

«В пятницу (22 октября) первым компонентом вакцины в Петербурге привиты 19578 человек. Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией. Рекордсменом является пункт вакцинации в «Галерее» — там число ежедневно прививаемых выросло до 600–700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше», — сообщили 23 октября в комитете по здравоохранению.
Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о кодах в Петербурге сделали суммарно 19 132 иньекций, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767 инъекций.
В субботу, 23 октября, петербуржцы заметили в очереди из желающих сделать прививку в «Галерее», в ней стояли сотни человек.
Как писала «Фонтанка», не обязательно стоять в очереди, чтобы сделать укол. Записаться на вакцинацию в Петербурге можно через колл-центр по номеру 122, через порталы «Здоровье петербуржца» и «Госуслуги», через «Вконтакте» или частную клинику. Все варианты, явки и пароли — в этой инструкции.