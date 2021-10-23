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«Галерея» принимает по 600–700 человек в сутки: в Петербурге рекорд вакцинации после объявления о QR-кодах

Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге после объявления о QR-кодах продолжают ускоряться. За минувшую пятницу они после небольшой стагнации поставили новый недельный рекорд.

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«В пятницу (22 октября) первым компонентом вакцины в Петербурге привиты 19578 человек. Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией. Рекордсменом является пункт вакцинации в «Галерее» — там число ежедневно прививаемых выросло до 600–700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше», — сообщили 23 октября в комитете по здравоохранению.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о кодах в Петербурге сделали суммарно 19 132 иньекций, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767 инъекций.

В субботу, 23 октября, петербуржцы заметили в очереди из желающих сделать прививку в «Галерее», в ней стояли сотни человек.

Как писала «Фонтанка», не обязательно стоять в очереди, чтобы сделать укол. Записаться на вакцинацию в Петербурге можно через колл-центр по номеру 122, через порталы «Здоровье петербуржца» и «Госуслуги», через «Вконтакте» или частную клинику. Все варианты, явки и пароли — в этой инструкции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

angel of death
а я думал, что это пафосный торговый центр для золотой молодёжи... а оказывается это огромный припивочный завод в несколько этажей... не ожидал =)
michailPotapov
ну и что дальше ? театр будет пока бакс не крякнется
а с ним и рубли и прочие ваши накопления
Athair
Старый анекдот.
Как накормить кошку горчицей?
Американец хватает кошку, запихивает ей в рот горчицу.
Кошка орет, но ест. Русский протестует:
- Это насилие!
Француз берет колбасу, прячет в нее горчицу. Кошка съедает.
Русский возмущается:
- Это обман!
Берет горчицу и мажет кошке под хвостом. Кошка с воем вылизывает.
- И прошу заметить - добровольно и с песней!

PS: - Как убедить граждан прививаться?
- Расскажем о том, что прививка защищает!
- Не верят!
- Устроим розыгрыши среди привившихся!
- Не идут!
- Тогда давай введем QR-коды и без них ничего будет не сделать!
- Вот, пошли наконец-то - добровольно и с песнями!!!
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