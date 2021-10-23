В Смольном отчитались о завершении расчистки русла Смоленки, на очереди Пряжка

Расчистка русла Смоленки завершена, об этом 23 октября заявили в комитете по природопользованию Петербурга. Работы продолжались на протяжении трёх лет.

По словам губернатора Александра Беглова, в последний раз Смоленку чистили 15 лет назад. Уборка донных отложений помогает улучшить состояние рек и каналов, вода становится более прозрачной и чистой. Глава города напомнил, что 2021 год в Петербурге объявлен региональным годом экологии.

«С 2019 по 2021 год были очищены 3,43 км основной акватории реки Смоленки. Водолазы убирали со дна затопленные предметы, донные отложения размывали по щадящей технологии и извлекали на поверхность. Результатом такой работы становится повышение рекреационного потенциала как самой реки, так и прилегающих к ней территорий. Это создает дополнительные возможности для формирования более комфортной городской среды», — объяснили в Смольном.