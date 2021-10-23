Тестовая схема движения на сочинской трассе после ДТП с Собчак продержалась сутки. Местные отвоевали дорогу

Путь из Сочи в Красную поляну стал прежним после активных протестов местных жителей. Пока они перекрывали трассу, туристам пришлось идти в аэропорт пешком.
Кадры с митинга 23 октября публикуют местные паблики.
По словам местных жителей, митинг продолжался несколько часов. Затор на трассе вынудил некоторых туристов идти в аэропорт пешком.
Причиной недовольства стало принятое местными властями накануне решение. Две трассы к Красной поляне сделали односторонними, одна наверх, другая вниз. Поводом послужило ДТП с участием Ксении Собчак. Машина, в которой она ехала, вылетела на встречку, после лобового столкновения погиб человек.
Новая схема оказалась неудобной для сочинцев. Их усилия принесли результат — администрация заверила, что эксперимент прекратила и дороги снова станут двусторонними.