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Тестовая схема движения на сочинской трассе после ДТП с Собчак продержалась сутки. Местные отвоевали дорогу

В Сочи второй день проходят митинги

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Путь из Сочи в Красную поляну стал прежним после активных протестов местных жителей. Пока они перекрывали трассу, туристам пришлось идти в аэропорт пешком.

Кадры с митинга 23 октября публикуют местные паблики.

По словам местных жителей, митинг продолжался несколько часов. Затор на трассе вынудил некоторых туристов идти в аэропорт пешком.

Причиной недовольства стало принятое местными властями накануне решение. Две трассы к Красной поляне сделали односторонними, одна наверх, другая вниз. Поводом послужило ДТП с участием Ксении Собчак. Машина, в которой она ехала, вылетела на встречку, после лобового столкновения погиб человек.

Новая схема оказалась неудобной для сочинцев. Их усилия принесли результат — администрация заверила, что эксперимент прекратила и дороги снова станут двусторонними.

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