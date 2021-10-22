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После ДТП с участием Собчак между Сочи и Красной Поляной изменили схему движения

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В тестовом режиме на трассах Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис» ввели одностороннее движение. Схема начала действовать 22 октября.

Об изменении порядка движения сообщает местный упрдор. Теперь в сторону Красной Поляны машины поедут по трассе к «Альпике Сервис», а обратно по федеральной дороге А-149. Односторонней дорога станет с 6-го по 32-й километр.

«Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта останутся доступными все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами», — отметили в пресс-службе упрдора.

Изменению предшествовала авария с участием Ксении Собчак. Автомобиль, в котором она ехала, оказался на встречной полосе. Один человек погиб, двое получили травмы.

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Комментарии (3)

alexpv
"Гениальнейшее" решение, на карту яндекс-карту взгяните.
Это все равно, что M10 до Москвы сделать односторонней в стороны Москвы, а M11 односторонней в сторону Питера.
Тем, кто живет не на концах - разбирайтесь и добирайтесь как хотите)))
Решение в стиле эпохи эффективных менеджеров))
ash364
Да у нас всегда так, пока кого-нибудь не собьют, а иногда и по нескольку раз, то светофор не поставят и движение не изменят.
kapec
Вот он наш темный кардинал.
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