После ДТП с участием Собчак между Сочи и Красной Поляной изменили схему движения

В тестовом режиме на трассах Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис» ввели одностороннее движение. Схема начала действовать 22 октября.
Об изменении порядка движения сообщает местный упрдор. Теперь в сторону Красной Поляны машины поедут по трассе к «Альпике Сервис», а обратно по федеральной дороге А-149. Односторонней дорога станет с 6-го по 32-й километр.
«Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта останутся доступными все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами», — отметили в пресс-службе упрдора.
Изменению предшествовала авария с участием Ксении Собчак. Автомобиль, в котором она ехала, оказался на встречной полосе. Один человек погиб, двое получили травмы.