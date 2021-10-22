После ДТП с участием Собчак между Сочи и Красной Поляной изменили схему движения

В тестовом режиме на трассах Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис» ввели одностороннее движение. Схема начала действовать 22 октября.

Об изменении порядка движения сообщает местный упрдор. Теперь в сторону Красной Поляны машины поедут по трассе к «Альпике Сервис», а обратно по федеральной дороге А-149. Односторонней дорога станет с 6-го по 32-й километр.

«Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта останутся доступными все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами», — отметили в пресс-службе упрдора.