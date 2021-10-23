От закуски до отравы. В Петербурге появился гид по городским сорнякам и их суперспособностям

Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Какие растения в Петербурге побеждают асфальт, «украшают» заборы и завоевывают пустыри? Команда проекта «Так называемые сорняки» придумала телеграм-бот и аудиогид по растениям, которые вы видите каждый день.

Летом в Петербурге горожане и активисты боролись против бездумного покоса газонов, которые и так пострадали от жары. Скосили зелень и на пустыре на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, где так и не был реализовал проект застройки. Место известно как «кладбище первых строителей Петербурга». После сноса стоявшего на этом месте здания во время обязательных по закону археологических раскопок нашли захоронение мужчин и вещи начала XVIII века. Сейчас это заросший пустырь в частной собственности, который горожане постепенно начали благоустраивать, не дождавшись выполнения обещания от губернатора. Идея гида «Так называемые сорняки» выросла из борьбы горожан за это место. Проект — совместное детище сообщества «Общественный сад», «Деревьев Петербурга», «Друзей Удельного парка», геоботаника Ирины Варгановой и ландшафтного архитектора Елены Сотниковой.

За последние несколько лет появились приложения для распознавания растений, правда, пользователи отмечают, что подсказки бывают не всегда верные. В каталоге «Так называемые сорняки» сличать фото с оригиналом придется самостоятельно, зато в нем больше информации.

Авторы составили аудиокаталог по дикорастущим растениям, смотреть и слушать его можно как на сайте, так и с помощью телеграм-бота. Здесь можно узнать интересное про травы, которые встречаются горожанам на каждом шагу. Некоторые из них можно употреблять в пищу, некоторыми — лечиться, но есть и опасные экземпляры.

Например, сныть обыкновенную, которая растет повсеместно не только на городских пустырях, но и на дачных территориях, можно квасить, как капусту. Это растение — близкий родич моркови. Из одуванчика делают не только пресловутое вино, но и салаты, варенья и супы. Его родственника — осота — тоже можно встретить в салатах и супах, а его корни, если их запечь, по вкусу напомнят топинамбур. Японцы бы сочли отличной закуской корень лопуха паутинистого (репея), его едят как в сыром, так и обработанном виде.



сныть обыкновенная Фото: Так называемые сорняки Поделиться Поделиться







Если встретите похожее на репей растение с фиолетовыми мягкими цветочками — знайте, его стебли и листья ядовиты. Несмотря на это, бодяк полевой — медоносный цветок. Стороной советуют обходить и завезенный из Северной Америки больше полувека назад золотарник канадский. По степени вреда для окружающей среды он соперничает с известным всем борщевиком, который в последние годы прокрался даже в центр Петербурга.

Золотарник быстро и легко распространяется, подавляет рост других растений и заметно влияет на экосистему: выдавливая других представителей флоры, он сокращает численность насекомых, микроорганизмов и в итоге — птиц и животных. Не будем пересказывать гид целиком, но подтверждаем: там много интересного. Если вы еще не попробовали свои ботанические силы в нашей викторине — ссылка тут.



Золотарник канадский Фото: Так называемые сорняки Поделиться Поделиться







«Мне нравится, что в гиде мы рассказываем не только о внешнем виде растений и их экосистемных связях, но и говорим про роль этих видов в культуре народов и в искусстве. Большинство растений имеют широкий ареал, так что наш гид подойдёт и для других городов», — говорит Ирина Варганова.

