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«Ленсвет» отвоевывает уличное освещение у бури. Сестрорецк, Парголово и Приморское шоссе пока во тьме

В Петербурге восстанавливают оборванные из-за шторма сети уличного освещения

Ураган, бушующий в Петербурге 22 октября, лишает городские улицы света. Шквалистый ветер валит деревья, которые повреждают сети освещения.

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Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», за день в учреждение поступило 130 обращений о таких случаях, 30 из которых уже обработано. Особенно досталось Курортному и Выборгскому районам, всего на линиях работают 44 бригады и столько же единиц спецтехники.

Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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«Обращаем внимание, что время включения уличного освещения в местах проведения работ, в том числе в Сестрорецке, Парголово и на Приморском шоссе, будет задержано до полного восстановления сети. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечают в «Ленсвете».

Работы будут продолжаться и ночью. О неисправностях электросетей горожан просят сообщать в диспетчерскую службу «Ленсвета» по телефону 312–95–94.

Стихия бушует в Петербурге весь день. Упавшие деревья остановили электрички в Выборгском направлении, в ТЦ «Атлантик Сити» обрушился потолок, ливень топил улицы и парковки, а 32-летняя горожанка получила травмы от упавшего дорожного знака. «Фонтанка» показала, что натворил шторм за день в городе.

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