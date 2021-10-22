«Ленсвет» отвоевывает уличное освещение у бури. Сестрорецк, Парголово и Приморское шоссе пока во тьме

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», за день в учреждение поступило 130 обращений о таких случаях, 30 из которых уже обработано. Особенно досталось Курортному и Выборгскому районам, всего на линиях работают 44 бригады и столько же единиц спецтехники.
«Обращаем внимание, что время включения уличного освещения в местах проведения работ, в том числе в Сестрорецке, Парголово и на Приморском шоссе, будет задержано до полного восстановления сети. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечают в «Ленсвете».
Работы будут продолжаться и ночью. О неисправностях электросетей горожан просят сообщать в диспетчерскую службу «Ленсвета» по телефону 312–95–94.
Стихия бушует в Петербурге весь день. Упавшие деревья остановили электрички в Выборгском направлении, в ТЦ «Атлантик Сити» обрушился потолок, ливень топил улицы и парковки, а 32-летняя горожанка получила травмы от упавшего дорожного знака. «Фонтанка» показала, что натворил шторм за день в городе.