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Шторм пришелся по вкусу петербургским серферам. Посмотрите, как смело они покоряют волны на Финском заливе

Во время шторма петербургские серферы отправились на Финский залив

Вооружившись расхожим мнением о том, что у природы нет плохой погоды, петербургские серферы решили использовать стихию себе во благо. Они взяли с собой доски и отправились на Финский залив — покорять бушующие волны.

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Видеозаписями, на которых запечатлены спортсмены, 22 октября поделились пользователи социальных сетей. На кадрах — несколько мужчин, которые раз за разом оказываются на гребне волн.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В пятницу в Петербург пришла непогода — стихия валила на землю деревья, топила машины и даже сорвала крышу на Выборгской набережной. Как сообщил синоптик Александр Колесов, ближе к полуночи ветер должен успокоиться.

Из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу. Наиболее серьезные подтопления пришлись на Сестрорецк и Выборг. Не обошлось без пострадавших: на проспекте Шаумяна на женщину упал дорожный знак.

«Фонтанка» вела трансляцию разгулявшейся в городе стихии.

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