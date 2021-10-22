Шторм пришелся по вкусу петербургским серферам. Посмотрите, как смело они покоряют волны на Финском заливе

Видеозаписями, на которых запечатлены спортсмены, 22 октября поделились пользователи социальных сетей. На кадрах — несколько мужчин, которые раз за разом оказываются на гребне волн.

В пятницу в Петербург пришла непогода — стихия валила на землю деревья, топила машины и даже сорвала крышу на Выборгской набережной. Как сообщил синоптик Александр Колесов, ближе к полуночи ветер должен успокоиться.



Из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу. Наиболее серьезные подтопления пришлись на Сестрорецк и Выборг. Не обошлось без пострадавших: на проспекте Шаумяна на женщину упал дорожный знак.

