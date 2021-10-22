Родственник афганской волейболистки Хакими опроверг информацию о том, что ее убили талибы*. В смерти подозревают жениха

Семья афганской волейболистки Махджубин Хакими опровергла информацию о том, что «Талибан»* (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Прим. ред.) причастен к ее убийству. Как выяснил 22 октября индийский англоязычный сайт Altnews.in, спортсменка умерла еще в августе.



«Ее не убили талибы в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа («Талибан» пришел к власти 15 августа. — Прим. ред.), и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что ее родственники со стороны жениха нечестны», — заявил один из родственников Хакими.

