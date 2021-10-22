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Родственник афганской волейболистки Хакими опроверг информацию о том, что ее убили талибы*. В смерти подозревают жениха

В смерти афганской волейболистки подозревают её жениха

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Семья афганской волейболистки Махджубин Хакими опровергла информацию о том, что «Талибан»* (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Прим. ред.) причастен к ее убийству. Как выяснил 22 октября индийский англоязычный сайт Altnews.in, спортсменка умерла еще в августе.

«Ее не убили талибы в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа («Талибан» пришел к власти 15 августа. — Прим. ред.), и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что ее родственники со стороны жениха нечестны», — заявил один из родственников Хакими.

Он также поделился фотографией памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти, а также приложил фото тела девушки.

Ранее сообщалось, что афганскую волейболистку Хакими могли убить талибы. Девушку якобы обезглавили.

*Движение «Талибан» признано террористическим, его деятельность запрещена в РФ.

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Комментарии (6)

Local
"Наговариваете вы на нашу семью"(с)
(талибанский Песков).
Савва Морозов
Где там вкузер, которого уму учишь, а он хамит в ответ?!
Собственно это сразу было в фейсе, но датировано 7 августа, хотя сказано, что 6-го. Нью-йорк пост любит фейки писать, но наши - скопом скопировали.
Думаю, что некоторые осознали, что всё надо перепроверять.
RemyMartin
Странно, что родственник не сказал, что это он сам убил.
Государство-то наисувереннейшей демократии.
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