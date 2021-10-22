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«Безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время». ВОЗ о прививках от гриппа и коронавируса

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Одновременное применение вакцин от COVID-19 и сезонного гриппа — безопасно. Об этом 22 октября сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

«Безопасно ли одновременно вводить вакцины от гриппа и от COVID-19? Да, исследования подтверждают, что безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время. Но, конечно, стоит обратиться к врачу, чтобы он дал совет по поводу вакцинаций», — цитирует «Коммерсант» слова Бриан из видеоподкаста на сайте ВОЗ.

Фото: скриншот Youtube World Health Organization
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Чиновница Всемирной организации здравоохранения и профессиональный медик отметила, что «меры предотвращения работают против обеих болезней».

«Особенно важно мыть руки, проветривать помещения в многолюдных помещениях… и носить маски, если нельзя открыть окна или соблюдать физическую дистанцию», — напомнила Сильви Бриан.

Читайте обзор «Доктора Питера» о том, как правильно подготовиться к вакцинации.

Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге, которые после объявления о введении системы QR-кодов получили мощный импульс, на третий день перестали сильно увеличиваться.

В Кремле низкие темпы вакцинации объяснили «проблемами с сознательностью граждан». На этом фоне Минздрав Белоруссии отменил обязательный масочный режим в стране после того, как Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может быть «лекарством» против онкологии.

Фото: скриншот Youtube World Health Organization

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
А кагжэ выводы другого иксперта, о вражде группировок вирусов короны и гриипа? :)))
vader
Некоторые вакцины действительно "совместимы" друг с другом, та же БЦЖ, например. Но кто проверял совместимость этих? Где клинические исследования? На основании чего делаются такие утверждения, но с обязательной ремаркой - проконсультируйтесь с врачом? Типа что бы если что, отвечал врач?
VKuser265139035
На ...
эту трупоВОзку с ее нановакцинами! Задолбали с рекламой этой мерзкой жижи
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