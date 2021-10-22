«Безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время». ВОЗ о прививках от гриппа и коронавируса

Одновременное применение вакцин от COVID-19 и сезонного гриппа — безопасно. Об этом 22 октября сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

«Безопасно ли одновременно вводить вакцины от гриппа и от COVID-19? Да, исследования подтверждают, что безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время. Но, конечно, стоит обратиться к врачу, чтобы он дал совет по поводу вакцинаций», — цитирует «Коммерсант» слова Бриан из видеоподкаста на сайте ВОЗ.