«Безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время». ВОЗ о прививках от гриппа и коронавируса

Одновременное применение вакцин от COVID-19 и сезонного гриппа — безопасно. Об этом 22 октября сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.
«Безопасно ли одновременно вводить вакцины от гриппа и от COVID-19? Да, исследования подтверждают, что безопасно прививаться обеими вакцинами в одно и то же время. Но, конечно, стоит обратиться к врачу, чтобы он дал совет по поводу вакцинаций», — цитирует «Коммерсант» слова Бриан из видеоподкаста на сайте ВОЗ.
Чиновница Всемирной организации здравоохранения и профессиональный медик отметила, что «меры предотвращения работают против обеих болезней».
«Особенно важно мыть руки, проветривать помещения в многолюдных помещениях… и носить маски, если нельзя открыть окна или соблюдать физическую дистанцию», — напомнила Сильви Бриан.
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