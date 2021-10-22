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В Кремле заявили о «проблеме с сознательностью граждан» из-за темпов вакцинации

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В России вакцинируются от коронавируса меньше, чем в ряде европейских стран. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что методики и протоколы лечения у врачей наработаны, но россияне ведут себя безответственно.

«Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам (средства индивидуальной защиты), по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле заявили, что не планируют вводить более жесткие ограничения в связи с ростом распространения инфекции. В России 22 октября были установлены очередные рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки.

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Комментарии (31)

Static
Народ у нас необразованный. Зачем с европами сравнивать.
DimonTT
Низкая "сознательность" говорит о наличии большого количества людей думающих, умных. А так же об очень высоком уровне недоверия к правящей элите, узурпировавшей власть в современной России.
Pilat
Проблема у Кремля не с гражданами, а с либеральной контрпропагандой, которой они в чистую проиграли.
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