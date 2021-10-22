В Кремле заявили о «проблеме с сознательностью граждан» из-за темпов вакцинации

В России вакцинируются от коронавируса меньше, чем в ряде европейских стран. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что методики и протоколы лечения у врачей наработаны, но россияне ведут себя безответственно.



«Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам (средства индивидуальной защиты), по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

