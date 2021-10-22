После критики Лукашенко в Белоруссии отменили масочный режим. Президент назвал ковид «лекарством» от онкологии

Минздрав Республики Беларусь отменил обязательный масочный режим, который был введён 9 октября. На соответствующее постановление министерства здравоохранения, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу, ссылается 22 октября «Интерфакс».

Отказ от обязательного масочного режима произошёл после того, как во вторник президент Александр Лукашенко раскритиковал министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и руководство МВД.

«Если вы к президенту открыв ногой дверь заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Почему людей напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин, не щадя. Уже в Бресте штрафовать начали! Силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться! Людей они начали штрафовать! Кто вам дал право это?! У нас коров по ночам режут и продают в Россию! Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит!... …Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей», – возмущался Лукашенко.



Минздрав Беларуси уточнил, что исключено требование об «обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен».

На этом фоне с начала недели из-за COVID-19 в республике приостановили оказание всей плановой медпомощи. Белорусы остались без диспансеризации, реабилитации, физиотерапии и бесплатных стоматологов.

21 октября Лукашенко заявил на встрече с медиками в Минской клинической больнице, что COVID-19 может быть «лекарством» от онкологии.

«Ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных ковидом нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», – цитирует государственное агентство БЕЛТА белорусского лидера.

