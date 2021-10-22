Число жертв взрыва на рязанском заводе растет, пострадавший умер в больнице

Пострадавший из-за взрыва и пожара на заводе под Рязанью, доставленный в областную клиническую больницу, скончался. Ранее говорилось, что пациент находится в крайне тяжелом состоянии.
«Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что скончался пациент, доставленный санавиацией Центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в Рязань. Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания в поселке Лесной Шиловского района. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались не совместимыми с жизнью», — 22 октября сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
По ранее озвученной версии следствия, в помещении, которое использует ООО «Разряд», произошло возгорание, из-за чего скончались 15 человек, а одного пострадавшего госпитализировали.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, в Рязанскую область направили криминалистов центрального аппарата ведомства.
Сообщалось, что пожару предшествовал взрыв. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорил о смерти 16 человек.
По факту гибели людей при пожаре было возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК.