Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео. ЧП стало уголовным делом

Первые минуты пожара в здании цеха на территории завода «Эластик» под Рязанью попали на камеру автомобильного видеорегистратора. На кадрах видны огненная вспышка, спустя секунды — густые облака коричневого дыма.
Видеозапись с места ЧП 22 октября опубликовало РИА Новости. Судя по всему, водитель заметил воспламенение поодаль и решил остановиться, чтобы обезопасить себя.
По факту гибели людей при пожаре было возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК.
По версии следствия, 22 октября в помещении, которое арендует ООО «Разряд», произошло возгорание. В результате происшествия, предварительно, скончались 15 человек, одного госпитализировали, его судьба неизвестна.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Рязанскую область направили опытных криминалистов центрального аппарата ведомства.
По данным ТАСС, пожару предшествовал взрыв. По сведениям помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате погибли 16 человек, еще один получил ожоги 80% поверхности кожи и находится в тяжелом состоянии.