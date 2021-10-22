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Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео. ЧП стало уголовным делом

После гибели людей на заводе под Рязанью возбудили уголовное дело

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Первые минуты пожара в здании цеха на территории завода «Эластик» под Рязанью попали на камеру автомобильного видеорегистратора. На кадрах видны огненная вспышка, спустя секунды — густые облака коричневого дыма.

Видеозапись с места ЧП 22 октября опубликовало РИА Новости. Судя по всему, водитель заметил воспламенение поодаль и решил остановиться, чтобы обезопасить себя.

По факту гибели людей при пожаре было возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК.

По версии следствия, 22 октября в помещении, которое арендует ООО «Разряд», произошло возгорание. В результате происшествия, предварительно, скончались 15 человек, одного госпитализировали, его судьба неизвестна.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Рязанскую область направили опытных криминалистов центрального аппарата ведомства.

По данным ТАСС, пожару предшествовал взрыв. По сведениям помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате погибли 16 человек, еще один получил ожоги 80% поверхности кожи и находится в тяжелом состоянии.

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