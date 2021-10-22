Российских студентов не будут отправлять на ковидные каникулы

Как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 22 октября, во время ковидных каникул вузы могут предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний. Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции — это вакцинация», — цитирует министра телеграм-канал ведомства.