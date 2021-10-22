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Российских студентов не будут отправлять на ковидные каникулы

Студентов отправят на удалёнку на время ноябрьских нерабочих дней

Минобрнауки предложило вузам два способа организации учебного процесса во время ноябрьских выходных дней. Осваивать программу студентам придётся самостоятельно.

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Как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 22 октября, во время ковидных каникул вузы могут предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний. Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции — это вакцинация», — цитирует министра телеграм-канал ведомства.

Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом. На отдых сотрудники предприятий должны уйти с сохранением зарплаты.

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Комментарии (1)

hedgehog_
интересно, а лабораторные удаленно это как? хотя пока всего неделю. можно перебиться.
зато опять всех победим
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