Бастрыкин поручил «под лупой» изучить земельные споры в Сертолово, которыми занимался следователь Мегрелов

О новом поручении Бастрыкина в отношении следователя Всеволожского СК Мегрелова 22 октября сообщает пресс-служба ведомства. По результатам промежуточного доклада председатель хочет услышать, насколько полными и объективными были проверочные мероприятия и процессуальные решения по делу о земельных спорах в Сертолово. Этот материал находился в производстве Мегрелова.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не ограничился разбором одного дела, которым занимался всеволожский следователь Владислав Мегрелов. Непрофессионализм теперь выискивают в земельных спорах.

Мегрелов попал под разнос председателя СК на онлайн-приёме граждан. Недовольство Бастрыкина связано с жалобой пенсионерки, которая была разочарована работой и отношением сотрудника, расследовавшего гибель её сына от отравления угарным газом. Следователь не нашёл оснований для возбуждения дела, но не смог убедить женщину в том, что причина трагедии — неисправная труба.



Бастрыкин, выслушав версию матери с примером из кино, посоветовал подчинённому ехать туда, откуда приехал, — на Кубань, и указал на выход. Готовность уйти следом, по данным «Фонтанки», выразили почти все коллеги Мегрелова.



После случившегося отдел удостоился особого внимания. Жалобы жителей детально изучают, Бастрыкин провёл новый приём граждан и на 27 октября назначил повторный — в связи с большим количеством желающих, уточняется в релизе ведомства.

