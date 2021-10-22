FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Бастрыкин поручил «под лупой» изучить земельные споры в Сертолово, которыми занимался следователь Мегрелов

6
Печать

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не ограничился разбором одного дела, которым занимался всеволожский следователь Владислав Мегрелов. Непрофессионализм теперь выискивают в земельных спорах.

О новом поручении Бастрыкина в отношении следователя Всеволожского СК Мегрелова 22 октября сообщает пресс-служба ведомства. По результатам промежуточного доклада председатель хочет услышать, насколько полными и объективными были проверочные мероприятия и процессуальные решения по делу о земельных спорах в Сертолово. Этот материал находился в производстве Мегрелова.

Мегрелов попал под разнос председателя СК на онлайн-приёме граждан. Недовольство Бастрыкина связано с жалобой пенсионерки, которая была разочарована работой и отношением сотрудника, расследовавшего гибель её сына от отравления угарным газом. Следователь не нашёл оснований для возбуждения дела, но не смог убедить женщину в том, что причина трагедии — неисправная труба.

Бастрыкин, выслушав версию матери с примером из кино, посоветовал подчинённому ехать туда, откуда приехал, — на Кубань, и указал на выход. Готовность уйти следом, по данным «Фонтанки», выразили почти все коллеги Мегрелова.

После случившегося отдел удостоился особого внимания. Жалобы жителей детально изучают, Бастрыкин провёл новый приём граждан и на 27 октября назначил повторный — в связи с большим количеством желающих, уточняется в релизе ведомства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

kapec
Даешь Бастрыкина в муниципальные депутаты Сертолово!
VF812
Задницу-то прикрыть надо за позор перед всей страной.
либералЪ76
на пенсию старику пора
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний