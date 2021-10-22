В Москве лифт с детьми пролетел несколько этажей

В жилом доме на улице Покрышкина в Москве оборвался трос лифта, в котором ехали шестеро взрослых и четверо детей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Лифт упал с высоты пятого этажа. Между 2-м и 3-м этажами кабину остановила сработавшая система безопасности. По данным московского ГСУ СКР, в результате никто не пострадал.
Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Фонтанка» писала, что в начале октября лифт с подростками пролетел несколько этажей в доме в Красном Селе. Позже выяснилось, что юные пассажиры начали прыгать в кабине, и она не выдержала тест-драйва. От тяжких последствий спасла автоматика.