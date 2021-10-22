FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Москве лифт с детьми пролетел несколько этажей

16
Печать

В жилом доме на улице Покрышкина в Москве оборвался трос лифта, в котором ехали шестеро взрослых и четверо детей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Лифт упал с высоты пятого этажа. Между 2-м и 3-м этажами кабину остановила сработавшая система безопасности. По данным московского ГСУ СКР, в результате никто не пострадал.

Фото: Прокуратура Москвы
ПоделитьсяПоделиться

Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Фонтанка» писала, что в начале октября лифт с подростками пролетел несколько этажей в доме в Красном Селе. Позже выяснилось, что юные пассажиры начали прыгать в кабине, и она не выдержала тест-драйва. От тяжких последствий спасла автоматика.

Фото: Прокуратура Москвы

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

266407191
Что делали в лифте взрослые, если дети стали в нем ПРЫГАТЬ??? Прыгали вместе с ними?
save
Подозреваю, что как и в том случае в Красном Селе, тут лифт тоже никуда не летел. Ох уж эти журналисты.
266078155
Да не может не быть никаких травм в таких ситуациях, какое-нибудь повреждение позвонков потом всплывет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний