В Москве лифт с детьми пролетел несколько этажей

В жилом доме на улице Покрышкина в Москве оборвался трос лифта, в котором ехали шестеро взрослых и четверо детей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Лифт упал с высоты пятого этажа. Между 2-м и 3-м этажами кабину остановила сработавшая система безопасности. По данным московского ГСУ СКР, в результате никто не пострадал.

