Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация об аварийной остановке лифта на улице Освобождения, 31/1, поступила незадолго до семи часов вечера 3 октября. В кабине уместились семь человек в возрасте от 14 до 17 лет.



По предварительным данным, подростки находились на седьмом этаже, когда лифт стал падать. Сработала автоматика, и кабина остановилась на уровне третьего этажа.



Подростков осматривают медики. Все целы, пострадали только нервы. На месте также сотрудники лифтовой службы. Фотографии с места ЧП публикует «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Прыгал в лифте парень, мы живём в этом подъезде», — рассказывает подписчица паблика.