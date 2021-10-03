FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Красном Селе лифт с подростками пролетел несколько этажей

В жилом доме в Красносельском районе Петербурга сорвался лифт с пассажирами. Свободное падение остановила автоматика.

1
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация об аварийной остановке лифта на улице Освобождения, 31/1, поступила незадолго до семи часов вечера 3 октября. В кабине уместились семь человек в возрасте от 14 до 17 лет.

По предварительным данным, подростки находились на седьмом этаже, когда лифт стал падать. Сработала автоматика, и кабина остановилась на уровне третьего этажа.

Подростков осматривают медики. Все целы, пострадали только нервы. На месте также сотрудники лифтовой службы. Фотографии с места ЧП публикует «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Прыгал в лифте парень, мы живём в этом подъезде», — рассказывает подписчица паблика.

Девятиэтажка на улице Освобождения, 31/1, находится под управлением компании УК Дудергоф. В доме четыре пассажирских лифта, по информации портала «Наш Санкт-Петербург», в эксплуатацию их ввели в 2012 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Клаустрофобик
Даже если прыгаешь то кабина должна останавливаться.А тут сработали аварийные херовины типо ж/д башмаков.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний