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Проверили на прочность. Камера показала, как подростки допрыгались в лифте на Освобождения

Поездку в «падающем» лифте в Красном Селе сняла камера

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Появилась видеозапись, которая объясняет природу сбоя лифтового оборудования в девятиэтажке Красносельского района Петербурга 3 октября. Случай, который у взрослых рискует сформировать фобию, у юных участников вызвал улыбку.

Видео опубликовано на YouTube-канале паблика «Транспортный коллапс, Красное Село». Оно может служить иллюстрацией ответа на вопрос о том, почему лучше не прыгать в лифте.

Компания вошла в лифт на седьмом этаже. Камера сняла, как кабина заполняется подростками — двое юношей, пять девушек. Шестая осталась на площадке, но и без неё, судя по комментариям, численность близилась к максимально допустимой. «Почему ещё одна не пошла?... Умная оказалась», — комментируют за кадром.

Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село/YouTube

Лифт опустился на пару этажей, когда две пассажирки совместным прыжком устроили ему тест-драйв. Кабину качнуло, одна из девушек потеряла равновесие и навалилась сначала на двери, потом на противоположную стену. Настроения это не испортило.

Вызволять подростков и проверять их состояние после сообщения о сорвавшемся лифте съехались экстренные службы. В МЧС сообщили, что незадолго до семи вечера с улицы Освобождения поступила заявка об аварийной остановке лифта между этажами. Как уточнили в ведомстве, на уровне третьего этажа сработала автоматика, кабина остановилась.

Жильцы наблюдали концентрацию машин спасателей, скорой и полиции. Одна из подписчиц указала, что прыгал парень, но видео его реабилитирует.

Семерым пассажирам, разнообразившим рутинный спуск на первый этаж, от 14 до 17 лет. Травм они не получили.

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Комментарии (10)

Аппаратчик мокрой классификации
"Одна из подписчиц указала, что прыгал парень, но видео его реабилитирует." - зря в этом случае видео выложили. :))
Saevus
Интересно Фонтанка поправила заголовок или и вправду одна из тех немногих СМИ которые не написали , что лифт упал. И у меня большие сомнения,что лифт даже начинал падать, обрыва никакого не было, а учитывая сколько они ехали в лифте , они как раз и должны были оказаться в районе 3 этажа,просто из за прыжка сработала защита,но ПАДЕНИЕМ там даже не пахнет.
hyperborean
молодые дегенераты
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