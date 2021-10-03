Компания вошла в лифт на седьмом этаже. Камера сняла, как кабина заполняется подростками — двое юношей, пять девушек. Шестая осталась на площадке, но и без неё, судя по комментариям, численность близилась к максимально допустимой. «Почему ещё одна не пошла?... Умная оказалась», — комментируют за кадром.

Видео опубликовано на YouTube-канале паблика «Транспортный коллапс, Красное Село» . Оно может служить иллюстрацией ответа на вопрос о том, почему лучше не прыгать в лифте.

Появилась видеозапись, которая объясняет природу сбоя лифтового оборудования в девятиэтажке Красносельского района Петербурга 3 октября. Случай, который у взрослых рискует сформировать фобию, у юных участников вызвал улыбку.

Лифт опустился на пару этажей, когда две пассажирки совместным прыжком устроили ему тест-драйв. Кабину качнуло, одна из девушек потеряла равновесие и навалилась сначала на двери, потом на противоположную стену. Настроения это не испортило.

Вызволять подростков и проверять их состояние после сообщения о сорвавшемся лифте съехались экстренные службы. В МЧС сообщили, что незадолго до семи вечера с улицы Освобождения поступила заявка об аварийной остановке лифта между этажами. Как уточнили в ведомстве, на уровне третьего этажа сработала автоматика, кабина остановилась.



Жильцы наблюдали концентрацию машин спасателей, скорой и полиции. Одна из подписчиц указала, что прыгал парень, но видео его реабилитирует.



Семерым пассажирам, разнообразившим рутинный спуск на первый этаж, от 14 до 17 лет. Травм они не получили.

