«Большие долги». Сотрудник транспортной полиции задержан по делу о налете на аптеку в Петербурге

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, медицинские маски, которые двое налетчиков надели на дело не спасли их от узнавания.

Накануне в 52-ой отдел полиции Красногвардейского района доставили 29-летнего сотрудника дилерского центра и 33-летнего сотрудника органов внутренних дел на транспорте. Если более молодой уверял, что не понимает причин задержания, так как ничего не совершал. То полицейский на вопрос зачем – отметил «большие долги».

Правда, сумма, которую двое взяли в аптеке вряд ли вытащила бы сотрудника из минусового баланса. Как писала «Фонтанка», 13 октября около семи вечера под угрозой пистолета и под камерами двое налетчиков стали обладателями 8 тысяч выручки заведения на Новочеркасском, 40.

«Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - сообщает главк.

