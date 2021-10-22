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«Большие долги». Сотрудник транспортной полиции задержан по делу о налете на аптеку в Петербурге

Сотрудника транспортной полиции задержали по делу о разбое в аптеке на Новочеркасском

Уголовный розыск петербургского главка задержал подозреваемых в нападении на аптеку в Красногвардейском районе. Один из них оказался коллегой из транспортного ведомства, которого на разбой толкнули большие долги.

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Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, медицинские маски, которые двое налетчиков надели на дело не спасли их от узнавания.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Накануне в 52-ой отдел полиции Красногвардейского района доставили 29-летнего сотрудника дилерского центра и 33-летнего сотрудника органов внутренних дел на транспорте. Если более молодой уверял, что не понимает причин задержания, так как ничего не совершал. То полицейский на вопрос зачем – отметил «большие долги».

Правда, сумма, которую двое взяли в аптеке вряд ли вытащила бы сотрудника из минусового баланса. Как писала «Фонтанка», 13 октября около семи вечера под угрозой пистолета и под камерами двое налетчиков стали обладателями 8 тысяч выручки заведения на Новочеркасском, 40.

«Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - сообщает главк.

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