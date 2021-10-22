«Дамба убережет от наводнения». В Неве поднялся уровень воды

В Петербурге с утра бушует сильный ветер. Днем синоптики обещают дожди. Затворы дамбы заблаговременно закрыли, также не работают городские парки и скверы.



«Уровень воды в Неве в районе Горного института поднялся на 10 см, в [районе] Обуховского завода — на 72 см. В Кронштадте уровень воды составляет -1 см от нулевой отметки», — рассказал 22 октября специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что дамба сможет уберечь Петербург от наводнения.



По словам специалиста, по данным на 6 часов утра скорость порывов ветра в городе достигала 16 м/с, а в области — 22 м/с. «А в акватории Финского залива ветер разогнался до 29 м/с», — сообщил Леус.

