Корабль «Прогресс» пристыковался к модулю «Наука»

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» успешно пристыковался к модулю Международной космической станции «Наука».



«Стыковка корабля «Прогресс МС-17» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука» прошла в автоматическом режиме с использованием системы автоматического сближения и стыковки «Курс». Механический захват состоялся в 07:21:07 мск», — говорится 22 октября в сообщении Роскосмоса.



В госкорпорации рассказали, что в ближайшее время «космический грузовик» должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед запуском модуля «Причал».

