Корабль «Прогресс» пристыковался к модулю «Наука»

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» успешно пристыковался к модулю Международной космической станции «Наука».
«Стыковка корабля «Прогресс МС-17» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука» прошла в автоматическом режиме с использованием системы автоматического сближения и стыковки «Курс». Механический захват состоялся в 07:21:07 мск», — говорится 22 октября в сообщении Роскосмоса.
В госкорпорации рассказали, что в ближайшее время «космический грузовик» должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед запуском модуля «Причал».
Как пишет РИА Новости, «Прогресс МС-17» накануне отделился от модуля МКС «Поиск». Автономный полет «грузовика» длился 29 часов, за это время корабль совершил несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров.
Отмечается, что перестыковка необходима для подготовки МКС к приему нового, и последнего, модуля российского сегмента «Причал». Его запуск запланирован на 24 ноября.
Ранее сообщалось, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании корабля «Союз», на котором позже на Землю вернулся «киноэкипаж».