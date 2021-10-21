Экс-двойник Вишневского рассказал, как залысины помогли ему «пошутить на выборах»

Петербургский муниципальный депутат Виктор Быков, ранее ставший одним из «двойников» «яблочника» Бориса Вишневского, рассказал, как пришел к мысли выступить на выборах именно таким образом.
В интервью изданию «Закс.ру» 21 октября Быков заявил, что это было его «личное решение».
«Я решение принял поменять свои данные, чтобы показать, что, кроме критиков, есть еще другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив. Искренне вам это говорю. Вы можете навести обо мне справки, я человек позитивный в принципе», — сказал Быков.
Он добавил, что уже сменил фамилию обратно. Итоги выборов, которые муниципал проиграл, его устраивают. Он также описал, каким образом добивался внешнего сходства с Борисом Вишневским — ранее в соцсетях и СМИ предполагали, что для этого мог использоваться фотошоп.
«Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу прически, я прямо говорю, это было мое решение изменить прическу, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.<....> Да, сменил прическу. Это делается легко. У меня есть залысины, можно просто зачесать и использовать специальные средства. Это тоже было мое решение. Пошел на это осознанно», — подытожил Быков.
«Фонтанка» подробно писала о «двойниках» Бориса Вишневского на выборах. Ситуацией возмущалась глава Центризбиркома Элла Памфилова — она считает, что хотя бы бороды «тёзкам» надо было сбрить.