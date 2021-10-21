Экс-двойник Вишневского рассказал, как залысины помогли ему «пошутить на выборах»

«Я решение принял поменять свои данные, чтобы показать, что, кроме критиков, есть еще другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив. Искренне вам это говорю. Вы можете навести обо мне справки, я человек позитивный в принципе», — сказал Быков.

В интервью изданию «Закс.ру» 21 октября Быков заявил, что это было его «личное решение».

Петербургский муниципальный депутат Виктор Быков, ранее ставший одним из «двойников» «яблочника» Бориса Вишневского, рассказал, как пришел к мысли выступить на выборах именно таким образом.

Он добавил, что уже сменил фамилию обратно. Итоги выборов, которые муниципал проиграл, его устраивают. Он также описал, каким образом добивался внешнего сходства с Борисом Вишневским — ранее в соцсетях и СМИ предполагали, что для этого мог использоваться фотошоп.



«Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу прически, я прямо говорю, это было мое решение изменить прическу, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.<....> Да, сменил прическу. Это делается легко. У меня есть залысины, можно просто зачесать и использовать специальные средства. Это тоже было мое решение. Пошел на это осознанно», — подытожил Быков.



«Фонтанка» подробно писала о «двойниках» Бориса Вишневского на выборах. Ситуацией возмущалась глава Центризбиркома Элла Памфилова — она считает, что хотя бы бороды «тёзкам» надо было сбрить.

