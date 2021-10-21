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В Петербурге собираются запретить выход на лед с 15 ноября

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Правительство Петербурга в преддверии холодов подготовило проект постановления о запрете выхода на лед замерзших водоемов. Вето наложат с 15 ноября.

Согласно документу, опубликованному 21 октября, выходить на Неву, ее рукава, каналы и притоки нельзя будет до 15 апреля. С Финским заливом и внутренними водными объектами график сложнее: запретный период — с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.

Напомним, в прошлом сезоне выход на лед также был запрещен по 15 апреля. Несмотря на это, рыбаки продолжали стремиться на вставшие водоемы, добавляя работы МЧС. Самыми опасными в этом смысле спасатели считают Неву с притоками, Финский залив, окрестности дамбы.

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Комментарии (3)

shushu
До 15 ноября ходить можно
VKuser279092
Ещё надо ввести круглогодичный запрет на хождение по воде.
07A
А вход уже разрешили?
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