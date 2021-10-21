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Госдума хочет ограничить применение антибиотиков в животноводстве ради здоровья людей

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Комитет Госдумы по охране здоровья 21 октября поддержал законопроект о контроле за назначением антибиотиков ветеринарами, сообщает в четверг сайт нижней палаты Федерального собрания РФ.

Председатель комитета, профессиональный медик из Рязани, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Хубезов заявил, что проблема устойчивости организма к действию антибиотиков актуальна во всем мире.

«Считаю, что он [законопроект] станет важным шагом в сторону сохранения здоровья наших граждан, — сказал Хубезов, пояснив, что врачи все чаще наблюдают случаи выявления устойчивых к действию антибиотиков микроорганизмов. — В таких случаях мы говорим о резистентности, то есть устойчивости организма к этим лекарствам. Одной из причин резистентности можно рассматривать употребление мяса или молока от животных, которым добавляли в корм антибиотики».

Фото: депутат Дмитрий Хубезов, скриншот YouTube
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Представитель Рязанщины на Охотном Ряду утверждает, что сегодня комбикорм с антибиотиками дают свиньям, коровам, лошадям и курам, чтобы улучшить их здоровье, что в итоге ведёт к проблемам у людей.

«Разработка новых антибиотиков превратилась в гонку: успеть выпустить лекарство, к которому еще не приспособились микробы. Эта проблема актуальна не только в нашей стране. Во всем мире врачи сталкиваются с микроорганизмами, которые устойчивы ко всем известным видам антибиотиков», — добавил Хубезов.

Парламентарий предлагает внести правки в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств» в части обеспечения контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Какие конкретно изменения предлагаются, не сообщается, текст законопроекта пока недоступен в базе Госдумы.

Самочувствием домашних животных депутаты занимаются не только осенью. Минувшей весной Госдума запретила изъятие питомцев за долги. Тогда молочный скот, оленей, кроликов, птиц и пчел дополнили кошками и собаками.

Фото: депутат Дмитрий Хубезов, скриншот YouTube

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