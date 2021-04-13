Госдума приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать у россиян кошек и собак за долги. Об этом 13 апреля сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.
Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Как отмечают в Думе, в настоящее время в перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, входят «используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания».
Принятые поправки дополняют этот перечень кошками, собаками и другими животными, которые не используются в предпринимательской деятельности.
«Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», — напоминает сайт Госдумы слова своего шефа.
Володин регулярно публикует посты про собак в своём Instagram. В 2019 году подписчики спикера Госдумы выбирали имя для его питомца алабая.
Как принятые поправки защитят питомцев Володина, не уточняется.
Тема защиты кошек и собак активно используется парламентариями в последнее время. Ранее Челябинское областное законодательное собрание внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации всех кошек и собак. Депутат Вячеслав Евстигнеев, которому предстоит убеждать коллег на Охотном ряду в нужности тотальной регистрации питомцев, заявлял «Фонтанке», что в «Единой России» есть негласное соревнование инициатив по теме защиты домашних животных.
Инициатива по запрету на изъятие за долги кошек и собак была внесена в Госдуму главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Бурматов заявлял, что законопроект челябинских депутатов о чипизации всех кошек и собак не будет поддержан в Госдуме.