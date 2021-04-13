Госдума приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать у россиян кошек и собак за долги. Об этом 13 апреля сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Как отмечают в Думе, в настоящее время в перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, входят «используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания».