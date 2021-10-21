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«Будет в тюрьме минимум шесть лет». Премьер Грузии исключил возможность досрочного освобождения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что Саакашвили не сможет покинуть тюрьму досрочно

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили будет находиться в заключении минимум шесть лет. Его освобождение исключено.

«Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — 21 октября процитировало ТАСС главу кабмина.

Михаил Саакашвили уже 21 день голодает в тюрьме. Накануне, 20 октября, он заявил, что согласен принимать лекарства, однако прекращать голодовку не собирается. Министр юстиции Рати Брегадзе отмечал, что в случае необходимости экс-главу государства могут перевести в тюремную больницу № 18 в Глдани.

Ранее госпитализировать Саакашвили рекомендовал консилиум врачей Минздрава Грузии. По словам медиков, его состояние не критическое, а нахождение экс-президента в больнице послужит профилактикой осложнений, вызванных голодовкой.

Саакашвили прибыл из Украины в Грузию 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. На родине против него возбудили ряд уголовных дел и приговорили к нескольким тюремным срокам. Свое задержание он считает незаконным, себя — политическим заключенным, а обвинения — сфабрикованными. В день задержания он объявил голодовку с требованием об освобождении.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и уехал на Украину. Там в 2015 году он получил протекторат Петра Порошенко, его назначили на должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко. Кроме того, ему даровали гражданство Украины. В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию.

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