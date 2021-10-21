«Будет в тюрьме минимум шесть лет». Премьер Грузии исключил возможность досрочного освобождения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили будет находиться в заключении минимум шесть лет. Его освобождение исключено.



«Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — 21 октября процитировало ТАСС главу кабмина.



Михаил Саакашвили уже 21 день голодает в тюрьме. Накануне, 20 октября, он заявил, что согласен принимать лекарства, однако прекращать голодовку не собирается. Министр юстиции Рати Брегадзе отмечал, что в случае необходимости экс-главу государства могут перевести в тюремную больницу № 18 в Глдани.

