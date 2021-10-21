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Путин сегодня выступит с «объемной и интересной» речью

Песков сообщил, что Путин выступит перед участниками клуба «Валдай»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина перед участниками клуба «Валдай».

«Выступление достаточно объемное и интересное», — цитирует Пескова 21 октября «Российская газета».

По его словам, выступление главы государства состоится в 17:00 по московскому времени. Кроме того, Путина ждет «сессия вопросов и ответов».

Президент РФ станет участником пленарной сессии XVIII заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Накануне Владимир Путин одобрил введение в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

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Комментарии (22)

260602101
До первой звезды ? Ждем-с....
RemyMartin
Речи долгие, пустые. Брови черный, густые. (с)

Машину времени изобрели вовсе не ученые.
Maxi 555
Видимо опять будет коронная фраза-"Время на раскачку нет" А пропагандисты с фед. каналов будут упиваться от радости наступления скорого светлого будущего.
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