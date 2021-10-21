Путин сегодня выступит с «объемной и интересной» речью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина перед участниками клуба «Валдай».



«Выступление достаточно объемное и интересное», — цитирует Пескова 21 октября «Российская газета».



По его словам, выступление главы государства состоится в 17:00 по московскому времени. Кроме того, Путина ждет «сессия вопросов и ответов».



Президент РФ станет участником пленарной сессии XVIII заседания дискуссионного клуба «Валдай».



Накануне Владимир Путин одобрил введение в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

