Оставила с друзьями-алкоголиками. Арестованная за убийство 9-летней девочки в Вологде рассказала свою версию

Как сообщает объединённая пресс-служба судов региона, 21 октября Вологодский горсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 40-летней Ульяны Ланской. В СИЗО подозреваемой предстоит обживаться как минимум до 18 декабря.



Более мягкой меры у суда Ланская не просила, но поделилась своей версией случившегося. По её словам, она пригласила в квартиру двух девочек, раздававших листовки, напоила чаем, а потом ушла.



«Я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире», — говорит женщина, добавляя, что там же были «мужчины-алкоголики, которые снимали квартиру и были прописаны в Череповецком районе». Дальнейшее женщине будто бы неизвестно.

