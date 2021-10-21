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Оставила с друзьями-алкоголиками. Арестованная за убийство 9-летней девочки в Вологде рассказала свою версию

Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки арестована в Вологде

Суд изолировал от общества жительницу Вологды, которую подозревают в убийстве ребёнка. Женщина настаивает, что зазвала незнакомых девочек пить чай, а потом оставила их в компании неблагонадёжных квартиросъемщиков.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов региона, 21 октября Вологодский горсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 40-летней Ульяны Ланской. В СИЗО подозреваемой предстоит обживаться как минимум до 18 декабря.

Более мягкой меры у суда Ланская не просила, но поделилась своей версией случившегося. По её словам, она пригласила в квартиру двух девочек, раздававших листовки, напоила чаем, а потом ушла.

«Я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире», — говорит женщина, добавляя, что там же были «мужчины-алкоголики, которые снимали квартиру и были прописаны в Череповецком районе». Дальнейшее женщине будто бы неизвестно.

Автор: Следственный комитет Российской Федерации

Следствие видит картину иначе. Согласно материалам дела, Ланская около трёх часов дня 16 октября заманила к себе двух девочек, купив им сладости, одну якобы отпустила, а вторую убила.

«В 2018 году мировой судья Вологодской области по судебному участку № 9 привлек Ланскую к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев матери с назначением штрафа в размере 5 000 рублей», — добавили в пресс-службе судов деталь из прошлого подозреваемой.

Женщину задержали в Карелии. РИА Новости со ссылкой на близкого к расследованию собеседника сообщало, что она находится в остром психическом состоянии.

Девятилетняя школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла её в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей. 18 октября было обнаружено тело школьницы.

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