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Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде доставят на допрос. Проблема — в её психическом состоянии

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде находится в остром психическом состоянии

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Женщина, подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде, должна быть доставлена из Карелии для допроса, однако дело осложняется её психическим состоянием. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Вологодской области, 19 октября сообщает РИА Новости.

«Подозреваемую должны доставить из Карелии в Вологду. Сейчас думают, как это сделать, женщина находится в остром психическом состоянии. Скорее всего, стабилизировать его будут уже в стационаре в Вологде», — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, речи об избрании меры пресечения пока не идёт — для начала следователи намерены допросить подозреваемую.

Ранее «Фонтанка» писала, что школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла её в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей. 18 октября было обнаружено тело школьницы. Подозреваемую в её убийстве женщину нашли в Карелии.

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