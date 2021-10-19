Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде доставят на допрос. Проблема — в её психическом состоянии

Женщина, подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде, должна быть доставлена из Карелии для допроса, однако дело осложняется её психическим состоянием. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Вологодской области, 19 октября сообщает РИА Новости.



«Подозреваемую должны доставить из Карелии в Вологду. Сейчас думают, как это сделать, женщина находится в остром психическом состоянии. Скорее всего, стабилизировать его будут уже в стационаре в Вологде», — уточнил собеседник агентства.

