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Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде нашли в Карелии

СК установил подозреваемую в убийстве девятилетней жительницы Вологды

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Следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которую 18 октября нашли мертвой в Вологде. 40-летнюю женщину обнаружили в Карелии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Предположительно, 16 октября женщина встретила школьницу на улице, вошла в доверие и привела ее к себе в квартиру, где и совершила убийство, а затем покинула регион. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в жилище подозреваемой. Сейчас женщину везут обратно в Вологду.

Автор: Следственный комитет Российской Федерации

Ранее сообщалось, что в последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла школьницу в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей.

Школьница ушла из дома около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, у девочки остался брат 2007 года рождения, детей женщина воспитывала одна.

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Комментарии (2)

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.... (с) По информации ряда СМИ, подозреваемая в убийстве состоит на учете в связи с психическим расстройством. Одна из жительниц Вологды рассказала, что предполагаемая убийца начала следить за детьми, после того как ее лишили родительских прав.
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Ключевое слово воспитывает ?
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