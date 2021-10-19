Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде нашли в Карелии

Следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которую 18 октября нашли мертвой в Вологде. 40-летнюю женщину обнаружили в Карелии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Предположительно, 16 октября женщина встретила школьницу на улице, вошла в доверие и привела ее к себе в квартиру, где и совершила убийство, а затем покинула регион. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в жилище подозреваемой. Сейчас женщину везут обратно в Вологду.
Автор: Следственный комитет Российской Федерации
Ранее сообщалось, что в последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла школьницу в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей.
Школьница ушла из дома около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, у девочки остался брат 2007 года рождения, детей женщина воспитывала одна.