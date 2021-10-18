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В Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, пропавшую два дня назад. Она покупала конфеты с незнакомкой

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Девятилетняя девочка, которую два дня искали в Вологде, 18 октября найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ГТРК «Вологда», в последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла школьницу в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей.

Школьница ушла из дома около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, у девочки остался брат 2007 года рождения, детей женщина воспитывала одна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

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Комментарии (4)

angel of death
больше всего жалко детей, которые вынуждены расти в неблагополучных семьях.... гос-во не торопится помогать неблагополучным семьям - реальность такова, что число таких семей не уменьшается год от года... бедные дети.
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