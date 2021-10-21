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Суд зарегистрировал административное дело в отношении оперного певца Виктора Коротича. Ему вменяют неповиновение полиции

Суд рассмотрит дело оперного певца, задержанного полицией в Петербурге

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Октябрьский районный суд зарегистрировал административные материалы в отношении солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Положенному лицом в асфальт артисту вменили сопротивление полиции.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 21 октября, материалы к производству пока не приняты.

Солиста Мариинского театра Виктора Коротича полицейские задержали 17 октября на улице Союза Печатников. Артисту сообщили, что он якобы находится в розыске и попросили предъявить документы. Паспорта у него не оказалось, тогда его повалили лицом на асфальт, руки заковали в наручники, затем затолкали в автозак. В отделе полиции в отношении Коротича составили административный протокол по статье19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Позже директор театра «Зазеркалье» Амир Мустакимов, где Коротич исполняет главную роль в постановке «Гиперболоид инженера Гарина», заявил, что «артист немного погорячился», отказавшись в эмоциональной форме показывать полицейским документы и признал свою неправоту.

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Комментарии (1)

Otkating
Заваливался на асфальт, заковывался в наручники, рвался в автозак - враг!
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