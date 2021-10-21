В Кремле подтвердили планы по проведению большой пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин планирует в этом году провести традиционную большую пресс-конференцию. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Ежегодная пресс-конференция планируется», — цитирует Пескова 21 октября ТАСС.



При этом представитель Кремля не назвал сроки ее проведения, однако уточнил, что с форматом мероприятия в администрации президента определятся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.



Напомним, что Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра, — с мая 2008 года по май 2012 года.

