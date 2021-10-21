СМИ: В Турции арестованы несколько россиян, обвиняемых в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров

Турецкие правоохранители арестовали шестерых человек, которых местные власти подозревают в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров. Предположительно, среди арестованных — четверо граждан РФ, украинец и гражданин Узбекистана. Об этом накануне вечером, 20 октября, сообщила газета Hurriyet.



Издание уточняет, что в настоящий момент обвиняемые находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул. По местным законам им может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы.

