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СМИ: В Турции арестованы несколько россиян, обвиняемых в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров

В Турции под арест отправлены несколько граждан РФ по подозрению в шпионаже и подготовке нападений на иностранцев

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Турецкие правоохранители арестовали шестерых человек, которых местные власти подозревают в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров. Предположительно, среди арестованных — четверо граждан РФ, украинец и гражданин Узбекистана. Об этом накануне вечером, 20 октября, сообщила газета Hurriyet.

Издание уточняет, что в настоящий момент обвиняемые находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул. По местным законам им может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании в Турции нескольких россиян по подозрению в шпионаже и подготовке нападений на иностранцев. Позднее в страну прибыл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который «исходил днем и ночью вдоль и поперек» турецкие города и не нашел там «шайтанов» из Чечни.

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