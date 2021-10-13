«Исходил днем и ночью вдоль и поперек». Кадыров не нашел «шайтанов» в Турции

«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут» — такое сообщение 13 октября появилось в Instagram министра печати Чечни Ахмеда Дудаева.

По его словам, глава республики обладает «удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием».





Дудаев допустил, что «шайтаны» решили переждать.



В начале октября турецкий телеканал Haberturk сообщил о задержании в стране 6 иностранцев по подозрению в шпионаже. У одного из них якобы был российский паспорт. РИА Новости узнало, что задержанными якобы были выходцы из Чечни.

