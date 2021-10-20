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В Петербурге откроются пункты вакцинации в двух новых ТЦ

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Власти Петербурга не видят необходимости ускоренно расширять сеть прививочных пунктов, но несколько новых появятся в ближайшее время, заявил 20 октября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В ближайшее время два торговых центра — во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков — начнут свою работу. Кроме того, мы прорабатываем открытие пунктов вакцинации, нацеленных прежде всего на пожилых пациентов, в отделениях Почты России. Посмотрим, насколько они будут загружены», — рассказал Лисовец 20 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, пункты могут появиться на этой или следующей неделе.

Лисовец отметил, что сейчас в Петербурге в день проводится 19 тысяч инъекций. А на летнем пике сеть прививочных пунктов делала по 33 тысячи уколов в день — запас мощности есть.

Как получить QR-код в Петербурге, когда и куда они будут нужны — читайте в инструкции «Фонтанки». Кроме того, в Смольном отдельно объяснили, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально.

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