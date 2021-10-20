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В Смольном объяснили, как не выходя из дома подтвердить учетную запись госуслуг и получить QR-код

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Петербуржцам не обязательно идти в МФЦ, чтобы подтвердить учетную запись госуслуг и получить QR-код. Это можно сделать дистанционно, напомнили в комитете по информатизации и связи Смольного.

Как рассказали в комитете 20 октября, для большинства электронных услуг и сервисов, в том числе для получения QR-кодов на едином портале «Госуслуги», понадобится учетная запись уровня «Подтвержденная». Такой статус устанавливается после подтверждения введенных персональных сведений в онлайн-банках, в МФЦ или с помощью Почты России.

«Поскольку в период сложной эпидемиологической обстановки не рекомендуется посещать места скопления людей, получать и подтверждать учетную запись лучше не выходя из дома, через онлайн-банки, клиентами которых вы являетесь, тем более их список значительно расширился. Молодые петербуржцы могут помочь своим старшим родственникам получить эту и другие услуги в электронном виде», — объяснили в ведомстве.

На выбор предлагается воспользоваться веб-версиями или приложениями Сбербанка, банка ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка, РНКБ Банка, ПСБ Банка, Банка Авангард и МТС Банка.

Как правило, в веб-версиях или приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность онлайн без обращения в МФЦ или в отделение банка.

«Если ваш банк есть в списке, но вы не можете найти раздел с регистрацией на госуслугах, рекомендуем обратиться в службу поддержки банка», — отметили в комитете.

Как получить QR-код в Петербурге, когда и куда они будут нужны — читайте в инструкции «Фонтанки». Кроме того, в Смольном отдельно объяснили, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально.

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