«Недочеловеков, по мнению автора, большинство». Суд в Петербурге признал запрещенной «Сатанинскую библию»

Заинтересованным лицом кроме Минюста в деле указана Дарья Вараксина. Эта девушка передала книгу ФСБ, откуда ее направили на экспертизу в СПбГУ. На ее основании прокурор и потребовал у суда статуса экстремистской литературы. По мнению экспертов, в тексте книги есть признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, «бог сравнивается с трупом и бешеной собакой». В ней также призывают к насилию и жестокости по отношению к людям и животным. «Форма повествования о смерти, убийстве является манипулятивной. Предлагается террор к слабым людям, недочеловекам. Недочеловеков, по мнению автора, большинство», — цитирует экспертов объединенная пресс-служба. Кроме того, автор «Сатанинской библии» говорит о себе в превосходной степени. Правда, кто ее написал — установить не удалось, издательство прокуратура считает вымышленным.

О решении 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Зампрокурора попросил запретить «Сатанинскую библию» издательства «Древний город: Общество сознания смерти». Книга была издана в 2009 году на 666 страницах.

Вероятно, по этой причине в качестве ответчика указан москвич Алексей Стадник. Себя он называет оккультистом, продает книги соответствующей тематики. В его онлайн-магазине, отмечает прокуратура, эта библия больше не продается, нет ее и на «Авито». По данным надзорного ведомства, было напечатано только 10 экземпляров этой книги.

Суд с доводами согласился и внес «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» в список экстремистских. Отметим, к одноименному изданию авторства основателя «Церкви Сатаны» Антона Шандор Лавея эта книга отношения не имеет.