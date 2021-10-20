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Дзюба о своем возрасте: У львов нет свидетельства о рождении

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» высказался по поводу своего возраста и мотивации. Интервью с игроком опубликовано на официальном сайте петербургской команды 20 октября.

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Всё, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность. Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать», — заявил Дзюба.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 20 октября. Начало — в 22:00. Ближайшие к стадиону станции метро — «Зенит» и «Крестовский остров» — в ночь с 20 на 21 октября будут работать на вход до 1:00. Об ограничениях движения транспорта читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

Ырыс
Мастурбаторы, они без возраста.
firma
Зато у рукоблудов он есть.
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