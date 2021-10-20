Дзюба о своем возрасте: У львов нет свидетельства о рождении

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» высказался по поводу своего возраста и мотивации. Интервью с игроком опубликовано на официальном сайте петербургской команды 20 октября.



«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Всё, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность. Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать», — заявил Дзюба.

