Матч «Зенит-Ювентус» ограничит движение автомобилей и продлит работу метро

В десять часов вечера 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Зенит» и «Ювентус». «Фонтанка» напоминает о связанных с этим ограничениях движения транспорта и изменениях в работе метро.

Ближайшие к стадиону станции метро — «Зенит» и «Крестовский остров» — в ночь с 20 на 21 октября будут работать на вход до 1:00, чтобы после матча болельщики могли добраться домой. График работы остальных станций не изменится. Напомним, что в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на «Газпром Арене» на станции «Зенит» работают оба вестибюля. С 1 октября она закрыта по будням, а по выходным и праздничным дням работает второй вестибюль с выходом к Южной дороге.

Движение автомобильного транспорта вблизи стадиона 20 октября перекрыто или ограничено. По данным комитета по транспорту Петербурга, до полуночи перекрыт проезд по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, Большому Петровскому мосту от улицы Савиной к Южной дороге, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовском проспекте от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее. С 19:00 20 октября до 1:00 21 октября закроют движение транспорта по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее от Северной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







С 18:00 до 23:00 на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге будет действовать знак «Направление движения по полосам», с 22:00 20 октября до 1:00 21 октября на нечетной стороне Яхтенной улицы при выезде с прилегающей территории — знак «Движение направо». С 19:00 20 октября до 1:00 21 октября вводится двустороннее движение по Теннисной и Велосипедной аллеям.