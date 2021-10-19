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Семак: «Ювентус» — это машина по достижению нужного результата

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

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«Что касается игры команды, то это машина по достижению нужного результата на данном этапе. Команда предельно агрессивно и внимательно играет в обороне, при этом очень здорово контратакует, проводит хорошие атаки, когда это нужно. Все сейчас выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры. Что касается выделения каких-либо игроков, то в атаке очень нравится уже давно Мората, в защите — душа команды и характер — Бонуччи и Кьеллини», — заявил Семак на пресс-конференции 19 октября.

Главный тренер петербургского клуба также подчеркнул, что, кроме Магомеда Оздоева, все работают в общей группе и могут принять участие в матче. В том числе и защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший предыдущую встречу против тульского «Арсенала».

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» пройдет 20 октября на «Газпром Арене». Начало встречи — в 22:00.

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