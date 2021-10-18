Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» в ночь на 21 октября будут открыты до 01:00

Из-за матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на «Газпром Арене» в Петербурге 20 октября в 22:00, на ряде улиц города введут ограничения движения транспорта.
Как сообщили в комитете по транспорту 18 октября, болельщики смогут беспрепятственно добраться домой, так как время работы на вход станций метро «Зенит» и «Крестовский остров» вблизи стадиона продлят до 01:00.
Между тем остальные станции метрополитена будут функционировать на вход по своему обычному графику, на выход — до последнего поезда.
В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2021 года станция «Зенит» закрыта в будние дни. Вестибюль № 2 открыт в выходные и праздничные дни, а в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» работают оба вестибюля станции.