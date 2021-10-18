FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» в ночь на 21 октября будут открыты до 01:00

0
Печать

Из-за матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на «Газпром Арене» в Петербурге 20 октября в 22:00, на ряде улиц города введут ограничения движения транспорта.

Как сообщили в комитете по транспорту 18 октября, болельщики смогут беспрепятственно добраться домой, так как время работы на вход станций метро «Зенит» и «Крестовский остров» вблизи стадиона продлят до 01:00.

Между тем остальные станции метрополитена будут функционировать на вход по своему обычному графику, на выход — до последнего поезда.

В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2021 года станция «Зенит» закрыта в будние дни. Вестибюль № 2 открыт в выходные и праздничные дни, а в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» работают оба вестибюля станции.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний