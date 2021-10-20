Решения Путина о выходных днях ждут уже час. Песков расплывчато ответил о времени начала совещания

Пресс-секретарь российского президента не смог назвать точное время начала совещания, на котором Владимир Путин должен принять решение о нерабочих днях в ноябре.

«В середине дня» — так 20 октября Дмитрий Песков ответил на вопрос о времени начала совещания.

Ожидалось, что мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а телеканал «Россия 24» назначил на это время прямую трансляцию, однако затем его перенесли на час.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию. Даже пока не появился Путин, в ней есть что почитать.