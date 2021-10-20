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Решения Путина о выходных днях ждут уже час. Песков расплывчато ответил о времени начала совещания

Совещание Путина с министрами задерживается минимум на час

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Пресс-секретарь российского президента не смог назвать точное время начала совещания, на котором Владимир Путин должен принять решение о нерабочих днях в ноябре.

«В середине дня» — так 20 октября Дмитрий Песков ответил на вопрос о времени начала совещания.

Ожидалось, что мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а телеканал «Россия 24» назначил на это время прямую трансляцию, однако затем его перенесли на час.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию. Даже пока не появился Путин, в ней есть что почитать.

Татьяна Голикова накануне предложила ввести на всей территории страны нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, который назвал меры вынужденными, но необходимыми.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
Кто ждёт решения? Какое оно вообще и для кого имеет значение? У кого есть работа, тот будет работать тогда, когда это будет надо тому, кто ему платит за работу. У кого свой бизнес, тот будет работать, когда захочет. А у кого нет, у тех и так сплошной выходной.
житель города П.
Я вот когда слышу что пресс-служба что то отвечает расплывчато и что президент не начал во-время совещание, вспоминаю Петра Ильича нашего Чайковского, и его, имеющий особое значение для многих из нас, балет "Лебединое озеро".
261847251
Народ на площади безмолвствует.
Ждёт оглашения решения царя.
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