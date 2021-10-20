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В Смольном сказали, на сколько еще хватит вакцины в Петербурге

Вакцинация в Петербурге сможет продолжаться без перебоев минимум до конца года, запасов препаратов хватит, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Вакцины хватит, как минимум, до конца года, имеющихся запасов. С учетом того, что производство в РФ увеличилось, то переживать об этом не стоит никому», — цитирует заявление Лисовца в кулуарах Петербургского международного форума здоровья 20 октября «Интерфакс».

По словам чиновника, среднесуточная госпитализация в Петербурге на прошлой неделе составила 448 человек. И ситуация в городе на Неве лучше, чем в других регионах. «В Москве, на западной территории РФ темпы прироста числа госпитализированных существенно выше, чем у нас», — отметил Лисовец.

Как писала «Фонтанка», в первый же день после объявления властями о введении QR-кодов в Петербурге встали очереди за уколами в некоторых ТЦ, а желающие оборвали телефоны для записи.

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Комментарии (4)

266094585
Кто-то переживал, что не хватит?
Dazdraperma
Товар скоропортящийся. Нужно пристраивать. Не пропадать же добру, раз уж изготовили? Тем более, что темпы производства наращивают. Не для того же они заводы строили, чтобы всех сразу вылечить? А потом им что, голодать прикажете?
07A
Замечательно, а то скоро ревакцинироваться!
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