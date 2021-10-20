В Смольном сказали, на сколько еще хватит вакцины в Петербурге

«Вакцины хватит, как минимум, до конца года, имеющихся запасов. С учетом того, что производство в РФ увеличилось, то переживать об этом не стоит никому», — цитирует заявление Лисовца в кулуарах Петербургского международного форума здоровья 20 октября «Интерфакс».



По словам чиновника, среднесуточная госпитализация в Петербурге на прошлой неделе составила 448 человек. И ситуация в городе на Неве лучше, чем в других регионах. «В Москве, на западной территории РФ темпы прироста числа госпитализированных существенно выше, чем у нас», — отметил Лисовец.

