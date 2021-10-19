Пассажиры улетели, но осадок остался. Прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса из Петербурга в Доминикану

Длительная задержка рейса из Петербурга в Пуанта-Кану (Доминикана) стала поводом для проверки. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Вылет из аэропорта Пулково планировался 19 октября 2021 года в 06:20, однако из-за технической неисправности самолёт был задержан. Пассажиров обеспечили питанием и напитками. Задержка составила более 11 часов», — заявили в ведомстве. «Фонтанка» писала, что лайнер вылетел в 18:24.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и при необходимости примет меры реагирования.