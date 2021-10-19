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Пассажиры улетели, но осадок остался. Прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса из Петербурга в Доминикану

Транспортная прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса из Петербурга в Пуанта-Кану

Вылета из Пулково пришлось ждать около 12 часов.

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Длительная задержка рейса из Петербурга в Пуанта-Кану (Доминикана) стала поводом для проверки. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Вылет из аэропорта Пулково планировался 19 октября 2021 года в 06:20, однако из-за технической неисправности самолёт был задержан. Пассажиров обеспечили питанием и напитками. Задержка составила более 11 часов», — заявили в ведомстве. «Фонтанка» писала, что лайнер вылетел в 18:24.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и при необходимости примет меры реагирования.

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Комментарии (3)

266384538
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно. переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
262260111
Одно из лучших воспоминаний о Пуанта-Кана, до сраной пандемии могли себе позволить посмотреть мир, оно того стоит.
mavar
Правильно - Пунта-Кана. И не склоняется.
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