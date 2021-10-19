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Отпускники томятся в Пулково, мечтая о пляжах Доминиканы и горячей еде. Их рейс задержан на 9 часов

В Петербурге задержан рейс в Доминикану

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Пассажиры чартерного рейса авиакомпании Nordwind с 6 утра томятся в аэропорту Пулково, теряя драгоценные часы отпуска. Об этом «Фонтанке» 19 октября сообщил житель Петербурга Сергей.

Мужчина рассказал, что самолет должен был улететь из Петербурга в Пунта-Кану в 6:20. На онлайн-табло аэропорта на данный момент стоит измененное время вылета — 15:50. Пассажир отметил, что пока никто из представителей авиакомпании не вышел на связь, воду и питание застрявшим не предоставляют.

На момент выхода публикации ни один из номеров Nordwind Airlines не ответил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
На Доминикану наскребли, а на нормальные карты с Lounge Key или Priority Pass для прохода в бизнес-залы с едой-напитками, душем и шезлонгами уже не хватило.
tochilshik
гнилая компания.никогда не беру билеты на их рейсы.
syshsun
Так думать надо, каким ветром можно лететь,каким нет.
Ветер должен быть попутный,а не шарамыжки из северного.
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