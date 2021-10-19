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Пассажиры рейса в Пуанта-Кану прождали вылета из Петербурга 12 часов. В Пулково объяснили причину задержки

Самолет из Петербурга в Пуанта-Кану вылетел спустя 12 часов задержки

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В аэропорту Пулково в Петербурге пассажиры рейса N4 1537 авиакомпании «Северный ветер» в течение 12 часов не могли отправиться в Пуанта-Кану (Доминикана). Вылет был запланирован на 6:20 утра, однако лайнер оторвался от земли лишь недавно — в 18:24.

По словам читателя «Фонтанки» Сергея, обратившегося в редакцию с проблемой 19 октября, во время ожидания неудачливых путешественников «покормили немного, но воды хватило не на всех». Представители авиакомпании с ними не связывались.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это д.елать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Михаил Петров-Водкин
Хоть не потратились в Пулково крепыши.
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