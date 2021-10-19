Пассажиры рейса в Пуанта-Кану прождали вылета из Петербурга 12 часов. В Пулково объяснили причину задержки

В аэропорту Пулково в Петербурге пассажиры рейса N4 1537 авиакомпании «Северный ветер» в течение 12 часов не могли отправиться в Пуанта-Кану (Доминикана). Вылет был запланирован на 6:20 утра, однако лайнер оторвался от земли лишь недавно — в 18:24.



По словам читателя «Фонтанки» Сергея, обратившегося в редакцию с проблемой 19 октября, во время ожидания неудачливых путешественников «покормили немного, но воды хватило не на всех». Представители авиакомпании с ними не связывались.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

