Самолет из Сочи приземлился в Пулково только со второй попытки из-за проблем с шасси

У самолета авиакомпании «Россия», который летел в Петербург из Сочи, при посадке в Пулково сработала сигнализация стоек шасси. Инцидент произошел накануне, 18 октября.



Как сообщает 19 октября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, лайнер был вынужден уйти на второй круг, после чего успешно приземлился. На борту находились 187 пассажиров, никто не пострадал.



Ведомство проводит проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее «Фонтанка» писала, что в тот же день из-за пьяного пассажира почти на полчаса был задержан самолет из Петербурга в Симферополь. В отношении 57-летнего мужчины составили протокол за неподобающее поведение.

